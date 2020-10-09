Телеведущий Владимир Соловьев в интервью газете «Взгляд» прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о желании докурить сигару Черчилля в честь победы в войне с Россией. Журналист отметил, что следующие мечты украинского чиновника должны касаться бункера Гитлера, унитаза Бандеры и сапогов Шухевича.

МИД Украины заявил о скорой победе над Россией

Ранее, как сообщал «Рамблер», глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, посетив музей-бункер Уинстона Черчилля в Лондоне, выразил желание докурить сигару премьер-министра Великобритании в знак победы Украины в войне с Россией.

Комментируя заявление Кулебы, Соловьев отметил, что российским властям больше не следует вести с ним переговоры. Телеведущий подчеркнул, что своим высказыванием глава МИД Украины фактически объявил войну России. По мнению журналиста, логичным продолжением мечты Кулебы докурить сигару Черчилля будет желание посетить бункер Гитлера, посидеть на унитазе Бандеры и поцеловать сапоги Шухевича.

Ранее, как сообщал «Рамблер», телеведущий Владимир Соловьев назвал людей, отрицающих коронавирус, «идиотами» и «кретинами», и напомнил россиянам, что они не бессмертные.