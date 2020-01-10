«Американский народ хотел себе такого президента. К кому претензии? Сейчас Америка разделена. Но Трамп и появился потому, что Америка разделена, это не он ее разделил», — заявил газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя слова актрисы Шэрон Стоун, сравнившей «хвастливого» Дональда Трампа с «сильным» Владимиром Путиным.

«Я бы ни в коей мере не стал преуменьшать силу Трампа. Он, на мой взгляд, один из самых ярких, и уж точно один из самых лучших президентов США для жителей этой страны. Посмотрите, как он перекроил карту политических, дипломатических и экономических отношений. Если посмотреть, что происходит внутри страны, у Трампа все в порядке — в США по-прежнему идет рост экономики и создаются рабочие места», — напомнил Соловьев.

В вопросах международной политики Трамп, по мнению собеседника, действительно ведет себя не как воин, а как предприниматель. Но то, что его сравнивают с Владимиром Путиным — это очередная попытка сыграть в традиционную американскую игру «ударь Россией президента США», подчеркнул телеведущий.

«Первый раз это произошло, когда президент Обама согласился с доводами Путина, и началось уничтожение химического оружия в Сирии. Тогда республиканцы вовсю клеймили Обаму и говорили, что он проиграл, и что Путин сильный. После этого у Обамы возникло негативное отношение к России. Не из-за Путина, а из-за того, что Россию использовали против него как оружие», — напомнил Соловьев.

«Шэрон Стоун, известная своей симпатией по отношению к России и к Путину, пытается обидеть Трампа, а это неправильно. Каждый руководитель находится в своих конкретных предлагаемых обстоятельствах и решает задачи, стоящие пред ним и его страной. И Путин очень сильный президент, и Трамп очень сильный президент. Просто тема раздора сейчас актуальна», — подчеркнул Соловьев.

При этом телеведущий категорически не согласился с формулировкой Шэрон Стоун, что Трамп «хвастун, который не уважает свой пост». По словам Соловьева, Америка выбрала себе президента, который против истеблишмента, но который впервые за долгие годы выполняет то, что обещал своим избирателям.

«Да, для России он ничего хорошего не сделал, но он не скрывает свою позицию. Это «иду на вы». Он не играется в нашего лучшего друга. Обычно, когда американские президенты игрались в наших лучших друзей, было только хуже. Но говорить, что Трамп клоун… Да, у него эксцентричная манера, но американский народ захотел себе именно такого президента. К кому претензии? Сами выбрали. Да, сейчас. Америка колоссально разделена. Но Трамп и появился, потому что Америка была разделена, это не он ее разделил. Так что не на Путина надо смотреть замечательной актрисе Шэрон Стоун, а анализировать то, что происходит внутри США», — резюмировал Владимир Соловьев.

Ранее голливудская суперзвезда Шэрон Стоун назвала президента России Владимира Путина сильным лидером и раскритиковала его американского коллегу Дональда Трампа.

«Я считаю, что Путин по-своему сильный лидер своей страны», — сказала Стоун.

По словам актрисы, президент России, управляя страной, руководствуется ее важнейшими интересами. Трамп же, по мнению актрисы, является «хвастуном», который не уважает свой пост.

Стоун также выразила сомнение в том, что американский лидер будет переизбран на выборах в 2020 году.

Напомним, на благотворительном гала-концерте «Благовест», прошедшем в Санкт-Петербурге 10 декабря 2010 года, в пользу больных детей, больных раком и страдающих нарушениями зрения, выступили такие голливудские звезды, как Шэрон Стоун и Кевин Костнер, а также Моника Белуччи и Орнелла Мути.

Как известно, в ходе концерта Путин присел за столик с Костнером и Мути и запел песню Фэтса Домино «Blueberry hill», а потом наиграл на рояле мелодию песни «С чего начинается Родина».

В рамках этой акции звезды Голливуда также посетили ряд детских больниц.

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