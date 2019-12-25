Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал в своем Instagram высказывание российского президента Владимира Путина, назвавшего «сволочью и антисемитской свиньей» польского дипломата Юзефа Липского, который в 1930-е годы поддержал геноцид евреев в Польше.

Ранее президент, выступая на коллегии Министерства обороны, резко высказался о Липском, одобрившем в 1938 году идею Адольфа Гитлера выслать евреев, проживавших в Польше, в Африку «на вымирание и уничтожение».

«Спасибо Путину за эти слова», — написал Соловьев, приведя высказывание российского лидера.

Липский был послом Польши в Германии в период с 1934 по 1939 годы. Одной из первых задач дипломата на этом посту стала работа над договором о ненападении между двумя странами.

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