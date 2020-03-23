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Телеведущий Владимир Соловьев назвал шутку орловской команды КВН о нем не очень смешной и посоветовал ее участникам обратить внимание и на других журналистов во время написания материала.

Во время выступления команда «Такая история» упомянула, что у журналиста есть недвижимость за границей. В этот момент на сцене прозвучали строки из песни «Родина» группы «Анимация»: «Я люблю свою родину! Вроде бы». Участники команды также отметили сходство между стилем одежды Соловьева и американского актера Стивена Сигала.

Как заявил телеведущий порталу "Подъем", кавээнщики напрасно пошутили над его отношением к России. Он подчеркнул, что осознанно любит родину.

«Ну, ребята молодые, им бы все шутить. Но над чем там смеяться? Там же шуток особо нет», — считает он.

Соловьев добавил, что на телевидении "не принято раскручивать" ведущих конкурирующих каналов. Однако и такие шутки — это одна из форм признания, заметил он.

Телеведущий порекомендовал команде "Такая история" задействовать в своем материале не только его, но и журналистов других телеканалов. Кроме того Соловьев обратил внимание на то, что иметь недвижимость за рубежом не запрещено законом.

Журналист также отметил, что кавээнщики "не представляют размеры" Стивена Сигала, и заявил, что у актера отличная от него манера одеваться.

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