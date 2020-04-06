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Россиянам следует не жаловаться на дефицит медицинских масок, а делать маски самим. Об этом, как сообщает «Ура.ру», заявил журналист Владимир Соловьев.

Соловьев раскритиковал россиян

В декабре, как сообщал «Рамблер», в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией. По последним данным, число заболевших превысило 1,2 миллиона человек по всему миру.

На этом фоне в аптеках возник дефицит медицинских масок.

Вчера в эфире телеканала «Россия» Соловьев выступил с критикой в адрес тех, кто жалуется на их отсутствие. Он призвал таких людей не тратить время на написание в социальных сетях гневных постов на эту тему, а сделать, «приготовить» маски самим — не сшивать, а просто «свернуть».

«Им (тем, кто жалуется на дефицит медицинских масок. — Прим. ред.) самим было бы спокойнее», — считает журналист.

На прошлой неделе министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что в течение недели в Россию из Китая было завезено 37 миллионов медицинских масок, еще 55 миллионов было «законтрактовано», а ежедневный дефицит масок должен быть покрыт к середине апреля.

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