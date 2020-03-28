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Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что в преддверии нерабочей недели россияне массово пошли в магазины.

Он также задал вопрос, в котором намекнул, что у коронавируса нет выходных.

Завтра выходные с самоизоляцией, поэтому сегодня в магазинах аншлаг? Народ считает, что у коронавируса выходной сегодня? — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) March 27, 2020

Ранее президент Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат. Глава государства в обращении к гражданам в среду пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России.

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Позже мэр Москвы Серге Собянин выпустил указ, согласно которому в столице с 28 марта по 5 апреля приостанавливают работу торговые центры, рестораны, кафе, бары, столовые и другие общедоступные предприятия общественного питания, кроме обслуживания на вынос без посещения помещений и удаленной доставки готовых блюд.

Власти призывают россиян разумно воспользоваться выходными и остаться дома, чтобы сдержать распространение инфекции.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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