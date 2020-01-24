Журналист и телеведущий Владимир Соловьев в эфире телеканала «Россия 1» раскритиковал премьер-министра Украины Алексея Гончарука, назвав его «вурдалаком» после того, как он озвучил лозунг «Слава Украине!» в Давосе.

Украинский премьер во время выступления на Ukrainian Breakfast 2020 посоветовал инвесторам выучить фразу "Слава Украине!", чтобы достичь успеха в стране. Соответствующее видео опубликовано на странице Гончарука в фейсбуке.

Соловьев возмутился тем, что политик позволил себе подобное высказывание в день Всемирного форума памяти холокоста.

«Он (Алексей Гончарук. — Прим. Ред.) это говорит в день памяти тех, кого убивали с этим криком ОУН*-УПА*. И у него в голове ничего не происходит, ничего не щелкает», — отметил телеведущий.

По его мнению, этот поступок говорит о низком уровне интеллекта украинского премьер-министра.

«Что это? Это историческое беспамятство? Это тупость! Кто эти люди? Кто эти вурдалаки, неожиданно поднявшиеся на земле, политой кровью их отцов и дедов, которые воевали с нацизмом», — задался вопросом Соловьев.

"Слава Украине! Героям слава!" — лозунг Украинской повстанческой армии*, которая во время Второй мировой войны воевала против советских войск на стороне гитлеровцев.

В последние годы приветствие пособников нацистов обрело на Украине популярность и часто используется в современной политической практике, его публично произносят в том числе и высшие должностные лица Украины.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.

Видео дня. Москвичи с детьми вынуждены лицезреть царство разврата