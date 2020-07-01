Журналист оценил разговор «блондинки в шоколаде» с его бывшей коллегой

Владимир Соловьев заявил, что Ксения Собчак потерпела разгромное поражение в интервью с его экс-соведущей Анной Шафран. По мнению журналиста, Анна не просто блестяще провела разговор, но и поставила на место Ксению, безуспешно пытавшуюся задеть собеседницу или развести ее на откровенность.

«В Москве — она Собчак, а там никто»

Своими впечатлениями от просмотра передачи Соловьев поделился в стриме в YouTube.

«Анна Борисовна выиграла в одну калитку, она просто уничтожила, взяла и разорвала гражданку Собчак», — заявил он.

При этом, отметил ведущий, Шафран вела себя корректно и даже мягко, что не помешало ей поставить на место бесцеремонную и хамоватую Ксюшу, которая всячески старалась выведать какие-нибудь жареные факты об их совместной работе.

В то же время Владимир Рудольфович не преминул выразить собственное отношение к Собчак, припомнив ей, в частности, как она называла детей «гаденышами», передает телеканал «Царьград». Тем не менее, Соловьев предложил обеим дамам впоследствии провести с ним совместный эфир. К слову, пользователи удивились реакции звезды «России 1»: он расстался с Шафран после ссоры в прямом эфире, и многие полагали, что ведущие теперь будут «на ножах».

Напомним, ранее журналист уже комментировал выходки Собчак. Так, он не оставил без внимания нападение на Ксюшу в Среднеуральском монастыре, захваченном схиигуменом Сергием. Ведущий пожалел знаменитость и напомнил ей, что вне московской тусовки она «никто», так что приезжать без разрешения и предъявлять претензии верующим, которых барышня не раз оскорбляла, не стоило. Впрочем, оговорился Соловьев, это нисколько не оправдывает агрессоров.