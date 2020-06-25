Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал сообщения о том, что солдат-срочник разбил машину ФСО во время парада в честь 75-й годовщины Победы. О возможных мотивах молодого человека он порассуждал в эфире передачи «Соловьев LIVE» на YouTube.

По словам Соловьева, в объяснительной записке солдат написал, что ему показалось, будто за ним ведется слежка и его облучают из рядом стоящей машины. «Ему, судя по всему, напекло голову совсем», — отметил ведущий.

Как пояснил журналист, напавший должен был участвовать в исторической части парада, поэтому был вооружен карабином. Соловьев предположил, что солдат мог затаить обиду из-за того, что в последний момент его перевели в резерв и он не смог участвовать в торжественном смотре.

В ближайшее время молодого человека отправят на медицинское освидетельствование.

Ранее сообщалось, что сотрудники военной контрразведки ФСБ предотвратили серьезное ЧП во время парада Победы на Красной площади. Солдат-срочник, которого по неизвестной причине вывели из парадного расчета, устроил провокацию. Он начал кричать, что ненавидит сотрудников ФСБ, после чего разбил прикладом оружия стёкла служебной машины.