Владимир Соловьев в YouTube-шоу «СоловьевLive» высказал свое мнение о реакции людей на случившуюся трагедию.

Он отметил, что публика уже забыла, что в этой истории есть погибший и его семья — судьба простого, хотя и достойного, трудящегося человека никому не интересна.

В СМИ и социальных сетях смакуются подробности жизни Ефремова в СИЗО, а также детали биографии Пашаева.

Соловьев заявил, что на самом деле происходит страшное: в преступлении, совершенном актером, ищут иных виноватых.

И сам факт того, что говорят не о раскаянии Ефремова, а о том, что он ошибся с адвокатом, и Пашаев виновен в том, что присужден огромный срок, ужасен.

На самом же деле если и есть косвенные виновники трагедии, то это — его друзья из гламурной тусовки.

Ведь все видели, что Ефремов уже дошел до крайней черты, и никто его не остановил.

Если бы ему не дали сеть за руль мертвецки пьяным, он бы не убил человека.

В частности, Соловьев обратился к Ивану Охлобыстину, который называет Ефремова своим другом.

«На ваших глазах произошло абсолютное разложение личности, и вы все были рядом… Тот же очень уважаемый мной Охлобыстин, я считаю его замечательным актером и очень хорошим человеком… Ведь нельзя не заметить, как тот человек, которого Охлобыстин знал и с которым дружил, превратился в это чудовище, которое пьяным село за руль и убило совершенно невиновного человека», — приводит слова телеведущего Тeleprogramma.pro.

Как ранее сообщал «Рамблер», популярный телеведущий Владимир Соловьев в своем YouTube-шоу «СоловьевLive»

заговорил о влиянии приложения TikTok на нынешнее поколение.

По мнению журналиста, данная социальная сеть — это пример современной манипуляции обществом.