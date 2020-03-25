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Помогать другим — это обязанность России и особенность российского менталитета. Об этом заявил теле— и радиоведущий Владимир Соловьев газете «Взгляд», комментируя слова российского посла в США Анатолия Антонова о готовности Москвы предоставить помощь Вашингтону в борьбе с коронавирусом.

По словам Соловьева, Россия всегда готова помочь и никогда ничего не просит взамен.

«Ведь именно Россия, как правило, человечество и спасает. Судьба у нас такая», — заявил ведущий.

При этом Соловьев отметил, что для США принять помощь от России — «равносильно признанию Трампа в том, что он российский шпион». По словам ведущего, США проще «кричать, что они сами с усами».

Ранее, как сообщал «Рамблер», посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия при необходимости готова помочь США в борьбе с коронавирусом. По словам посла, пандемия COVID-19 — «глобальная угроза, требующая совместного ответа». В США коронавирусом заразились 55 231 человек. 801 человек погиб, 354 вылечились.

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