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Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира на телеканале «Россия 1» уже окончательно выгнал из своей программы украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.

В марте Соловьев потребовал от Ковтуна, чтобы тот покинул студию его шоу и больше никогда не появлялся, после того как эксперт оскорбил другого участника передачи. Через неделю Ковтун извинился перед зрителями и ведущим, который в итоге пожалел эксперта и позволил ему вернуться.

Однако в этот раз Соловьев пообещал, что больше не даст слабину. Соловьева разозлили слова Ковтуна, который заявил, что Росгвардия якобы пряталась от людей на несанкционированном митинге во Владикавказе в понедельник. Соловьев парировал, что росгвардейцы, наоборот, наводили правопорядок и очень аккуратно действовали, чтобы не нанести никому повреждения.

«Пойдешь сегодня пешком в Киев. Я больше не намерен терпеть эту хреновню.

Они очень аккуратно отсекли зачинщиков и взяли, они понимали, что люди не ведают, что творят.

Ты понимаешь, сколько людей окажутся на больничной койке и сколько умрут из-за того, что такие сволочи, как ты, поддерживают безумцев, поддерживающих, что надо выходить и ломать карантин», — возмутился телеведущий.

Ковтун попытался оправдаться, однако Соловьев потребовал, чтобы его оппонент покинул студию.

«Слушай, пшел вон. Домой в Киев. Уберите его отсюда. Это уже окончательно — домой. Потому что я не хочу, чтобы гибли люди из-за того, что кто-то поддерживает абсолютно несчастных, заблудших, оказавшихся в беде, которые вышли, заразятся, а потом будут умирать.

Я один раз дал слабину и пустил его обратно, был неправ — пожалел. Не надо было жалеть. Все, вот просто все: игры закончились», — заключил ведущий.

В понедельник люди вышли на площадь во Владикавказе на несанкционированный митинг, утверждая, что коронавирус якобы не опасен, а карантин излишен. На место стянули силы МВД, которые потребовали от людей разойтись, но толпа направилась к дому правительства, сметая кордоны правоохранителей.

Разошлись люди через некоторое время после того, как к ним вышел глава республики Вячеслав Битаров и стороны договорились создать инициативную группу. Уже сегодня Битаров раскритиковал участников акции за то, что они рисковали и своим здоровьем, и здоровьем близких. В Роспотребнадзоре в этой связи не исключили, что акция обернется «значительным ростом» числа инфицированных.

В регионе из-за пандемии введен ряд мер: до 30 апреля объявлены нерабочие дни с сохранением заработной платы, ограничен список организаций, которые могут функционировать в это время. Официально в республике зарегистрировано 177 инфицированных, с каждым днем эта цифра растет.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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