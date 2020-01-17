Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

Журналист вступил в спор об истории с приглашенным экспертом. В частности, Соловьева возмутило несогласие Амнуэля с тем, что Польша, по мнению телеведущего, должна извиниться за замученных до смерти во времена советско-польской войны пленных советских граждан. Соловьев подчеркнул, что Россия, в свою очередь, признала факт расстрела около 4,5 тысячи польских офицеров в Катынском лесу в 1940 году и извинилась за произошедшее.

«Россия извинилась за Катынь, а вы (Польша. — Прим. ред.) извинились за красноармейцев? Хочу напомнить, как себя вела Польша по отношению к Советскому Союзу в течение тридцатых годов. Сколько было ликвидировано дипломатов на территории Польши?» — спросил журналист.

Однако Амнуэль начал оправдывать убийство сотрудников дипмиссии, заявив, что их лишали жизни те люди, чьи семьи "убивались в СССР". Однако этот комментарий разозлил Соловьева.

«Правильно ли я понимаю, что вы, исходя из этого, оправдываете тех, кто убивал в Катыни, потому что их семьи замучили вы в Польше в 20-е годы? Сколько времени прошло между трагедией Катыни и трагедией погибших сотен тысяч красноармейцев в польских лагерях? Что такое 20 лет для этого поколения? При том, что Польша планировала вместе с Гитлером удар на Россию? Польша позиционировала себя как главный геополитический враг советской России?» — воскликнул ведущий шоу.

Его оппонент возразил, что Варшава выступала как "враг коммунистического террористического режима", чем вызвал еще один эмоциональный ответ Соловьева.

«А какой режим был (маршала Юзефа) Пилсудского, если не террористический? Это не была нацистская диктатура? Нет? А как-то мир считает по-другому, и поэтому Гитлер оплакивал своего друга», — парировал журналист.

В конце декабря посол России в Польше Сергей Андреев был приглашен в МИД Польши после того, как Владимир Путин высказался о польской политике в 1930-е годы. Президент назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в Германии Юзефа Липского, поддержавшего Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку «на вымирание и уничтожение».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала «и работу экспертов, и двусторонние отношения».

После этого посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала Иосифа Сталина таким же виновником начала Второй мировой войны, как и Гитлер. В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин порекомендовал США проверять своих дипломатов на знание истории.

Также за последние годы в Польше снесено множество памятников воинам Красной армии, освободившим польскую землю от фашистов. Причем в Польше действует специальный закон, позволяющий это делать.

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