Ведущий Владимир Соловьев задал простой вопрос и довел члена Координационного совета белорусской оппозиции «просто до истерики», отметил автор Telegram-канала «Корнилов».

Он обратил внимание на беседу Соловьева с одним из лидеров белорусского протеста Павлом Латушко в ходе программы «Соловьёв Live» на YouTube. Ведущий попытался выяснить позицию Латушко по поводу отношений с Россией, разговор шел на повышенных тонах.

«Посмотрите, как Латушко просто истерит, чтобы уйти от вопроса о том, какова его позиция по отношениям с Россией. Оно и понятно: скажет, что за сохранение российских баз — будут проблемы с Польшей, где он сейчас находится; скажет обратное — многое станет понятно для той массы, которую они выводят каждые выходные», — отметил «Корнилов».

Как писал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно официальным данным, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались и продолжаются до сих пор массовые акции протеста. В первые дни протесты жестоко подавлялись, задержаны были тысячи человек, сообщалось о множестве пострадавших и нескольких погибших.

При этом главный оппонент Лукашенко на выборах Светлана Тихановская результаты голосования не признала, позже она покинула страну.