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Теле— и радиоведущий Владимир Соловьев рассказал, что регулярно тренирует навыки рукопашного боя в спортивном зале, а по-настоящему последний раз дрался в начале 2000-х годов.

«В последний раз я дрался в начале 2000-х, я защищал — парней избивали», — рассказал Соловьев в «прямом эфире» с Тиной Канделаки в Instagram.

Как сообщал «Рамблер», недавно Соловьев пригрозил расправой спортивному комментатору Василию Уткину. В частности, он посоветовал Уткину оглядываться по сторонам, поскольку он хочет ему «хорошенько врезать».

В разговоре с Канделаки Соловьев заявил, что в 90-е Уткину за его высказывания «пришлось бы несладко».

Напомним, конфликт журналистов начался после выступления Уткина в Youtube с критикой режима самоизоляции.

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