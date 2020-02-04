Солнце станет чаще выглядывать в Москве с пятницы и задержится как минимум до воскресенья. Об этом во вторник, 4 февраля, ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Во второй половине недели, начиная с пятницы, будет область повышенного давления, и часто солнышко будет просматриваться», — сказал он, добавив, что солнце задержится в столице на три дня.

Ранее в этот же день Вильфанд рассказал, что с 4 февраля Московский регион ожидает похолодание до –15. Это будет вызвано «арктическим вторжением» из Гренландии.