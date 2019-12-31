Для американского солдата, служащего в Афганистане, сделали исключение, разрешив ему носить бороду «по религиозным убеждениям». Как сообщает Daily Mail, солдат-язычник утверждает, что борода является для него священной и «определяет мужественность».

34-летний Бенджамин Хоппер из Мэдисона, штат Алабама, заявил, что он исповедует норвежское язычество около 20 лет. По мнению военного, его убеждения «соответствуют облику воина».

Солдат направил прошение и ему разрешили носить бороду при одном условии: она должна быть не более пяти сантиметров в длину, чтобы не снижать защитные свойства противогаза. Разрешение могут отозвать, если ему придется служит в зоне токсического воздействия.

Как сообщал «Рамблер», в 2017 году Минобороны США расширило список признанных конфессий, благодаря чему некоторые солдаты получили возможность носить бороды, тюрбаны и платки. Одной из первых это коснулось служащую американской армии Лору Маги, которой разрешили носить хиджаб с униформой ВВС.

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