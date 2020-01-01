Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет. 1 января соответствующие поправки, внесенные в Налоговый кодекс, вступили в силу. Об этом сообщает «РИА Новости» в среду, 1 января.

Прежде владельцы освобождались от уплаты НДФЛ только спустя пять лет владения жилой недвижимостью. Исключения составляли объекты, полученные по договору дарения, перешедшие в виде наследства от родственников или приобретенные в результате приватизации.

Предполагается, что сокращение предельного срока владения жильем с пяти до трех лет приведет к тому, что люди смогут быстрее улучшить свои жилищные условия. Вместе с тем данная инициатива закроет возможность для ухода в серые схемы при сделках между физлицами.

Кроме того, с 1 января 2020 года в России вступил в силу закон о компенсации за утраченное жилье. Получить выплату можно в судебном порядке.

26 декабря 2019 года более 13 тыс. объектов арестованной недвижимости выставили на интернет-торгах. Это почти в 1,5 раза больше показателе 2018 года.

17 декабря 2019 сообщалось, что 25% переселенцев по программе реновации в Москве планирует продать полученную квартиру в новостройке и купить новое жилье.