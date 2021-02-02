По словам российского пульмонолога Сергея Пурясев, чрезмерное увлечение ингаляторами или баллонами с кислородом для избавления от одышки недопустимо. Особенно в домашних условиях.

маска

Медик подчеркивает, что это экстренный метод, применяемый в особых случаях, когда больного нужно быстро стабилизировать. Вдыхание чистого кислорода из баллона для борьбы с одышкой нанесет больше вреда, чем пользы. Грубо говоря, он сжигает лёгкие, это мощный окислитель.

В условиях распространения коронавируса, баллоны с кислородом люди стали применять для устранения постковидных последствий, например, одышки и вообще любых трудностей с дыханием. Известно, что даже после выздоровления пациенты, в случае тяжелого течения заболевания, еще долго приходят в себя: бывает, что им трудно дышать, наблюдаются скачки температуры, кашель, сильная слабость.

Пульмонолог отметил, что для тяжёлых больных, которых уже выписали из больницы, существуют кислородные концентраторы. Это дорогой прибор, его назначают на некоторое время строго по решению врача.

Гипоксия или кислородное голодание — это состояние, при котором организм испытывает недостаток кислорода. Это симптом, который чаще всего говорит о проблемах со стороны дыхательной или сердечно-сосудистой системы. На ранних стадиях гипоксия проявляется вялостью, головокружениями, головными болями, тахикардией, бледностью. Хроническая гипоксия характеризуется нарушениями сна, снижением артериального давления, тремором, нарушениями движения, тошнотой.

Ранее врач-инфекционист Мария Мясникова посоветовала при лечении от COVID-19 больше лежать на животе, поскольку такая поза повышает показатель насыщения крови кислородом. Одну подушку можно подложить под грудную клетку, вторую — под таз, чтобы живот немного провисал. Человеку так будет лежать комфортнее, легкие расправляются.