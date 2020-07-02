Актер Михаил Ефремов сойдет с ума, если узнает, что творят родственники курьера Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с его участием. Об этом адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил «Комсомольской правде».

8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). «Ладой» управлял Захаров. Он скончался.

В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Изначально потерпевшими по нему были признаны жена, брат и старший сын Захарова. Несколько дней назад потерпевшим был признан и младший сын курьера.

Вчера Пашаев заявил, что родные Захарова рвутся в бой ради признания потерпевшими, потому что ведут борьбу за деньги — компенсацию от Ефремова. Он признался, что впервые сталкивается с подобным за 20 лет, в течение которых работает адвокатом, а также отметил, что Ефремов пока не знает, что творят родственники Захарова.