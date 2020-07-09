Директор «Центра молекулярной диагностики и стоматологии» из Улан-Удэ Манел Амирханян, несмотря на эпидемию коронавируса и финансовые проблемы, смог сохранить весь штат сотрудников своей клиники и выплатить им зарплаты за месяцы простоя. Он уверен, что в ближайшие полгода сможет выйти на докризисный уровень заработков: услуги его клиники пользуются в городе спросом, а врачи, несмотря на сложности, работают с энтузиазмом.

Сейчас у любого пациента, пришедшего в «ЦМД Дентал-клиник», на стойке регистрации обязательно измеряют температуру — таковы новые постакарантинные правила. По словам Амирханяна, посетители к новым требованиям относятся с пониманием. Впрочем, это далеко не единственные меры, которые здесь применяют. В клинике всегда есть достаточный запас одноразовых масок и перчаток, а также усиленных средств защиты — специальных масок и костюмов. «С самого начала работы мы решили, что все это у нас должно быть под рукой, и уже тогда выпустили внутренний приказ относительно правил работы», — рассказывает глава клиники.

Манел Амирханян — стоматолог-ортопед. Практику ведет с 1995 года. Сначала работал в государственном здравоохранении, позже открыл небольшую сеть салонов оптики, а с 2011 года – уже свою клинику. Здесь можно не только вылечить зубы, но и попасть на прием к другим специалистам сделать УЗИ, анализ крови. По словам директора, стоматологических клиник в городе много, а вот такие многопрофильные – редкость. Конкуренция есть, но центр ее с успехом выдерживает. В месяц в среднем сюда приходит около тысячи человек.

«Среди наших сотрудников – люди разного возраста, но в среднем 35-40 лет. Особенно много молодежи среди стоматологов», — делится Амирханян. По словам специалиста, современные пациенты стали более дисциплинированными и сознательными. Зубных врачей уже давно никто не боится. «Сейчас пациенты более грамотны, образованы. Перед походом к врачу многие изучают все заранее в интернете. Так что знают, чего хотят. Это очень хорошо, с такими людьми легко работать», — говорит Амирханян.

Столица Бурятии не стала исключением в ряду городов, где были введены противоэпидемические ограничения. Все клиники в городе закрыли 29 марта, рассказывает Амирханян. Целый месяц – до 30 апреля – был простой, и только в начале мая разрешили оказывать экстренную стоматологическую помощь. Это лишь около 30% обычной посещаемости. Власти ввели строгий карантин, да и сам Амирханян признается, что не хотел рисковать людьми – сотрудниками и пациентами. Полноценный прием в его клинике возобновили только 1 июня.

В самый сложный момент – в апреле – предприниматель обратился в МСП Банк и получил беспроцентный кредит на сохранение занятости сотрудников для предприятий малого и среднего бизнеса.

«Мы быстро получили ответ, и, скажу честно, это очень нас выручило: смогли заплатить нашим работникам полноценную зарплату за апрель. Многие потом говорили мне, что и не ожидали получить зарплату. Но ведь как сейчас живут? У многих кредиты. Так что люди получили деньги и смогли выполнить свои обязательства», — рассказывает Амирханян. В последующие месяцы руководитель клиники также воспользовался кредитом МСП Банка, и это позволило произвести все выплаты за май и июнь.

«Если бы не помощь банка – у нас бы образовалась огромная задолженность. Сейчас есть кредит, чуть больше миллиона 400 тысяч на 12 месяцев под 0%. Вся сумма разделена на равные части, которые мы получаем ежемесячно. Планируем пользоваться кредитом в течение полугода. Поскольку сейчас мы уже выходим на нормальный уровень дохода, я думаю, через шесть месяцев сможем и платить зарплату сотрудникам, и закрыть кредит», — заключает Амирханян.