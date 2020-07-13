Страсти все еще вскипают по поводу первой в истории церемонии ISU Skating Awards. Кто-то ледовый «Оскар» вовсе не принял, кто-то, как и ожидалось, отказал организаторам в справедливости награждений. Отсутствие Алины Загитовой в номинациях продолжает злить многих. Но две статуэтки из семи все же прибудут в Россию.

Да, онлайн — это не подарок организаторам, все-таки было скучновато. Особенно если представить, как это может быть вживую, а не с напряженным сидением номинантов один на один с монитором. Каким-то образом избежала этой участи только Этери Тутберидзе, прислав организаторам заготовленную запись.

Но премия прошла, а это значит — начала жить. Да и России вообще-то обижаться не на что: Алена Косторная была признана лучшим новичком сезона, а Этери Тутберидзе получила премию «Лучший тренер». Победный счетчик Тутберидзе работал в сезоне столь исправно, что забирал не просто «золото», а пьедесталы. Трудно спорить с такой мощью.

Нет, я совсем не миротворец. Просто премия — такая чудесная задумка, которая очень нужна. По итогам года — или просто потому, что ты есть и классно работаешь в профессии.

Ари Закарян, кстати, рожавший этот «Оскар» в муках, наконец сказал внятно: «Я хотел бы отметить, что это была премия за заслуги в сезоне-2019/2020, за исключением номинации, в которой был отмечен Курт Браунинг». Правда, чего тогда сам удивлялся и расстраивался, что нет в числе номинантов Загитовой? Критерии менялись, видимо, по ходу дела.

Курт Браунинг был, конечно, не очевиден. Номинация «За достижения в карьере» — или, если проще и точнее, «Легенда». Можно составить огромный список заслуженных людей — как фигуристов, так и тренеров. Хватит на церемонии для половины века.

Поэтому, кого ни выбери на первой, любая из ледовых стран вправе обидеться. ISU выбрал Браунинга, который выиграл четыре «золота» и «серебро» на чемпионатах мира, был многократным чемпионом Канады и трижды выступал на Олимпийских играх. Правда, до медалей так и не дотянулся. А сегодня продолжает работать в фигурном катании, ставит программы коллегам. Чемпионат мира, на котором и планировали дебют премии, должен был состояться в Монреале. Не айс, что называется, идея, но так вот получилось. Главное, чтобы теперь не стало законом: чей лед, того и тапки, то есть «Легенда».

Пострадала она, конечно. Я про премию. Сезон фигурного катания ведь кульминации не увидел. А спортсмены не выяснили, кто же был самым-самым — то есть чемпионом мира. Если бы выяснили, ситуация бы для «Оскара» упростилась. А так — истосковавшиеся по ледовым страстям умы все взрываются: чего это Юдзуру Ханю, который проиграл в финале Гран-при Нейтану Чену, стал самым ценным? А чего ж не стать-то, отвечают другие: ведь дособирал японец в этом году все мыслимые в фигурном катании титулы, выиграв чемпионат Четырех континентов, еще два этапа Гран-при за ним, а в финале был вторым…

И нет чтобы за Ханю, мирового любимца по праву, порадоваться. Пашет парень на льду без снисхождения к себе. «Иногда бывает очень заманчиво замкнуться в себе, но такое колоссальное давление делает сильнее. Я хочу соответствовать ожиданиям не на 100, а на 120 процентов», — сказал он во время церемонии. То же мог сказать и Чен. Ведь и тот и другой — достойнейшие люди нашего льда. Просто сезон без главного старта их так и не рассудил.

С Евгением Плющенко, изумленным отсутствием статуэтки для Саши Трусовой, соглашусь. «Девочка делает столько разнообразных четверных прыжков и не получает награду. Мне кажется, это глупо». Правда, скорее это было непредусмотрительно.

Саша Трусова претендовала на звание «Лучшего новичка», которое было отдано Алене Косторной (в прошлом сезоне она не проиграла ни одного международного старта). Понятно, что двух первых мест не бывает, но, предвидя ситуацию, вполне можно было придумать еще какую-то номинацию, которая обозначала бы прорыв в истории фигурного катания. В конкретном случае Трусовой — «Взрыв мозга»!

Таким взрывом не стала пока и сама премия. Как мы все ни старались, возбуждая к ней интерес, пытаясь что-то угадать и предвидеть. Но теперь у фигуристов есть еще один повод для завоеваний и гордости. А Ари Закарян говорит: будем считать плюсы и минусы, придумывать новые номинации. И надеется, что вторая церемония все же состоится вживую, на чемпионате мира в Стокгольме.