Соглашение между правительством РФ и правительством Республики Кипр «Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал» было подписано 5 декабря 1998 года с целью поощрения экономического сотрудничества между двумя странами.

Вступило в силу 17 августа 1999 года. Соглашение применяется в отношении налогов с 1 января 2000 года. Согласно действующей редакции соглашения, оно применяется к лицам, которые являются резидентами одного или обоих договаривающихся государств.

Под резидентом подразумевается «любое лицо, которое по законодательству этого государства подлежит налогообложению в нем на основании его местожительства, постоянного местопребывания, места управления, места регистрации или любого другого критерия аналогичного характера». Однако этот термин не включает любое лицо, которое подлежит налогообложению в таком государстве только в отношении доходов из источников в этом государстве или в отношении находящегося там капитала (статья 4).

В статье 2 соглашения отмечено, что оно применяется к налогам на доходы и капитал, взимаемым от имени каждого договаривающегося государства или его политических подразделений или местных органов власти, независимо от способа их взимания. Пункт 2 этой же статьи дает определение таких налогов: «налогами на доходы и капитал считаются все налоги, взимаемые с общей суммы дохода, общей стоимости капитала или с отдельных элементов дохода или капитала, включая налоги с доходов от отчуждения движимого или недвижимого имущества, налоги, взимаемые с общей суммы заработной платы, выплачиваемой предприятием, а также налоги на доходы от прироста капитала».

Существующими налогами, к которым применяется соглашение, являются, в частности:

—применительно к Российской Федерации: налог на прибыль (доход) предприятий и организаций, подоходный налог с физических лиц, налог на имущество предприятий и налог на имущество физических лиц;—применительно к Кипру: подоходный налог, корпоративный налог на доход, специальный сбор на защиту республики, налог на недвижимое имущество и налог на прирост стоимости капитала.

В статьях 6-22 соглашения подробно рассматриваются все виды прибыли, которую может получить физическое или юридическое лицо на территории одной или обеих стран-участниц соглашения: доходы от недвижимого имущества, прибыль от предпринимательской деятельности, доходы от международных перевозок, прибыль ассоциированных предприятий, дивиденды, проценты, роялти, доходы от отчуждения имущества, доходы от независимых личных услуг, доходы от работы по найму, гонорары директоров, доходы артистов и спортсменов, доход от государственной службы, пенсии, выплаты студентам, стажерам, научным работникам, профессорам и преподавателям, капитал, другие доходы.

Статья 23 соглашения устанавливает методы устранения двойного налогообложения для Кипра и для России. Определяются налоговые вычеты и их максимальные размеры.

Заключительные статьи документа говорят о недискриминации, взаимосогласительной процедуре, помощи в сборе налогов, системе обмена информацией между компетентными органами стран-участниц, ограничении льгот.

При этом в статье 28 отмечается, что «ничто в настоящем соглашении не затрагивает налоговых привилегий сотрудников дипломатических или консульских учреждений, предоставленных в соответствии с нормами общего международного права или в соответствии с положениями специальных соглашений».

Соглашение было заключено на неопределенный период времени, однако, любое договаривающееся государство может прекратить его действие, направив по дипломатическим каналам другому договаривающемуся государству письменное уведомление о прекращении действия в любое время после истечения пяти лет с даты вступления в силу соглашения. В таком случае соглашение прекращает свое действие в отношении полученного дохода или принадлежащего капитала с первого января или после первого января календарного года, следующего за годом направления уведомления о прекращении действия.

В конце марта 2020 года президент России Владимир Путин предложил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом.

Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений с теми странами, которые не примут ее предложения.

Сейчас дивиденды при выплате физлицам-налоговым резидентам РФ облагаются по ставке 13%, а нерезидентам – 15%. При этом популярные у многих состоятельных россиян офшорные схемы позволяют существенно снизить налог.

Кипр – наиболее популярная у российского бизнеса низконалоговая юрисдикция, через которую капитал переводится в офшоры и обратно в Россию.

Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20%.

Согласно сообщению российского Минфина, за время действия Российско-Кипрского соглашения этой юрисдикцией воспользовались многие российские компаний. По разным оценкам, на Кипр было выведено в 2018 году более 1,4 триллиона рублей, а в 2019 – более 1,9 триллиона.

В апреле Минфин РФ уведомил Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение. Россия и Кипр 25 июня начали переговоры по изменениям в соглашение об избежании двойного налогообложения.

В ходе переговоров Кипр выдвинул свои предложения, проанализировав которые Минфин России пришел к заключению, что по сути они размывают и делают недостижимым предполагаемый российской стороной эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики и социальных программ, а также будут способствовать безналоговому выводу с территории Российской Федерации через Кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения.

3 августа Минфин РФ объявил, что начинает процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром.

Материал подготовлен на основе информации Mpravda.com и открытых источников