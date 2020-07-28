Новенькая участница проекта София Егорова всегда мечтала стать участницей главной телестройки страны.

Многие спрашивают, как я решилась прийти на Дом2 🙈 на самом деле мы с мамой с детства смотрели этот проект и лет 15 назад она сказала, что мне тоже нужно идти туда, когда вырасту😁 кто бы мог подумать, что шоу просуществует столько времени! И вот, я здесь, каждый день общаюсь с теми, кого годами наблюдала на телеэкране❤ сейчас такое ощущение, что знаю всех очень давно

А ведь еще недавно помню, как волновалась перед заходом на лобное, что аж хотелось сбежать😂

Но сейчас я здесь, с каждым днём я все больше раскрываюсь и закаляюсь и это точно моё место❤