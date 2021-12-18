Соединительные кабельные муфты RayGel – это те изделия, которые хорошо подходят для использования в современных условиях, поскольку они позволяют добиться превосходных результатов во время использования. Есть целый ряд преимуществ, на которые необходимо обратить внимание, когда дело касается использования подобного рода соединительных и ответвительных муфт. В первую очередь, стоит знать, что для производства такого оборудования используется специальная гелевая технология, обладающая хорошей эластичностью. Отличные диэлектрические характеристики приятно удивляют по всем параметрам.

Можно также отдельно выделить стойкость к старению. Даже при длительном использовании, такая Raygel муфта сможет отлично себя проявить. Подключение уличного и садово-паркового освещения – это именно то, для чего стоит воспользоваться такого рода кабелем. Но также можно использовать муфту при организации подсветки бассейна, фонтанов, системы антиобледенения, подключения уличных устройств и прочего. Все это становится возможным благодаря использованию высококачественного кабеля.

Есть несколько важных особенностей использования соединительной кабельной муфты RayGel. В частности, можно отметить, что монтаж не должен вызвать никаких сложностей. Часто, такой вариант муфты используется при наружных и внутренних установках. Это касается труб, лотков, земли, воды. Разрез основной магистрали не нужен для ответвления кабелей. Механическая прочность высокая. Есть полное соответствие стандарту CENELEC EN 50393. Можно не переживать относительно содержания галогенов. А конструкция является устойчивой к ультрафиолету.

Срок хранения и службы является неограниченным. Окружающая среда при этом не загрязняется при использовании этой разновидности муфты. В данный момент, есть четыре основных модификации, которые получили официальную лицензию – RayGel Plus 0, 1, 2 и 3. Заказать такие варианты изделий можно посредством изучения информации в интернете. Достаточно всего лишь потратить несколько минут на совершение покупки. Приобретение точно сможет порадовать комфортным использованием без осложнений.