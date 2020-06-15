Количество российских семей с детьми до трех лет, получивших социальные выплаты, составило 4,2 млн. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

«На сегодняшний день реализуется целый комплекс мер поддержки доходов граждан. Семьи с детьми в возрасте до трех лет получили право на ежемесячные выплаты по 5 тыс. рублей в апреле, мае и июне. Средства уже перечислены родителям 4,2 млн детей», — отметил Котяков.

Путин в ходе своего обращения к гражданам страны 11 мая анонсировал дополнительные «детские» выплаты для поддержки российских семей в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению правительства о соответствующих выплатах, принятом им на следующий день после предложения главы государства, российские семьи, в которых есть дети до трех лет, среди прочего могут претендовать на выплату в 5 тыс. рублей в апреле, мае и июне.