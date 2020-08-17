Ученые считают поддержание социальных связей самым сильным защитным фактором от депрессии, в то время как малоподвижный образ жизни и дневной сон увеличивают риск заболевания

Ученые из Массачусетской больницы (США) провели исследование для выявления изменяемых факторов, которые могут представлять собой цели для предотвращения депрессии у взрослых. Результаты опубликованы в The American Journal of Psychiatry.

«Депрессия является ведущей причиной инвалидности во всем мире, но до сих пор исследователи обращали внимание на факторы риска и защиты от этого заболевания избирательно, — говорит доктор Кармель Чой, ведущий автор статьи. — Наше исследование дает наиболее полную на сегодняшний день картину изменяемых факторов, которые могут повлиять на риск возникновения депрессии».

Для изучения указанных факторов исследователи применили двухэтапный подход. На первом этапе использовалась база данных более 100000 участников из базы данных UK Biobank — всемирно известного когортного исследования взрослых — для систематического изучения широкого спектра изменяемых факторов, которые могут быть связаны с риском развития депрессии, включая социальные взаимодействия, использование социальных сетей, режим сна, диету, физическую активность и воздействие окружающей среды.

На втором этапе были отобраны самые значимые модифицируемые факторы и применена методика, называемая менделевской рандомизацией, чтобы исследовать их связь с причинами депрессии. Указанный статистический метод ранее использовался для определения связи между наличием того или иного гена и развитием болезни или появлением определенного фенотипического признака. Его применение важно, когда необходимо понять, отражает ли ассоциация причинно-следственную связь, а не просто корреляцию.

Двухэтапный подход позволил исследователям выделить набор из самых важных факторов, потенциально защищающих от депрессии.

«Безусловно, наиболее заметным из этих факторов была частота доверительных отношений с другими, встреч с семьей и друзьями. Это подчеркивает важный защитный эффект социальных связей и социальной сплоченности для предотвращения депрессии, — отмечает доктор Джордан Смоллер, один из авторов исследования. — Указанные факторы более актуальны сейчас, чем когда-либо, в период социального дистанцирования и разлуки с друзьями и семьей».

Защитное влияние социальных связей присутствовали даже у людей, которые подвергались более высокому риску депрессии в результате генетической уязвимости или травмы в раннем возрасте. С другой стороны, факторы, связанные с риском депрессии, включали время, проведенное за просмотром телевизора.

Однако авторы отмечают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, был ли этот риск связан с воздействием средств массовой информации как таковым или время перед телевизором было косвенным показателем того, как малоподвижный образ жизни сказывается на психике. Более удивительно то, что была выявлена связь с депрессией у людей, спящих днем и регулярно употребляющих поливитамины.

Представленное исследование демонстрирует новый подход к оценке широкого спектра изменяемых факторов и использованию этих данных для определения приоритетов профилактических вмешательств при депрессии.

doi.org/10.1176 / appi.ajp.2020.19111158