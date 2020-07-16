Политическая партия Социал-демократический союз Северной Македонии (СДСМ) была основана 21 апреля 1991 года. Партия является преемницей Союза коммунистов Македонии (СКМ).

Партия выступает за построение общества равных граждан, многочисленного и стабильного среднего класса, со справедливой налоговой и социальной системами. Во внешней политике социал-демократы придерживаются курса интеграции с ЕС и НАТО.

(В марте 2020 года Северная Македония стала 30-м членом Североатлантического альянса).

Среди приоритетных задач партии последних лет – формирование национальной экономики, базирующейся на новых технологиях, цифровизации.

Председателем партии является Зоран Заев.

В 1990 году на первых парламентских выборах Социал-демократический союз, называвшийся в то время СКМ, победил на выборах в первом туре, но проиграл во втором туре. Однако из-за трудностей в формировании правительства было сформировано техническое правительство, в котором СДМС принял участие.

В первом правительстве республики Македонии (ныне Северная Македония), избранном 4 сентября 1992 года, СДСМ получило большинство голосов. Премьер-министром страны был избран председатель СДСМ Бранко Црвенковский.

В 1994 году на вторых парламентских выборах СДСМ завоевал доверие граждан совместно с коалиционным альянсом «За Македонию» (Сојуз за Македонија).

В 1998 году на парламентских выборах СДСМ получила 27 мест в качестве крупнейшей оппозиционной партии.

На президентских выборах 1999 года кандидат СДСМ Тито Петковский одержал победу в первом туре, но проиграл во втором.

На выборах 2002 года коалиция «За Македонию вместе» (За Македонија заедно), возглавляемая СДСМ, получила большинство – 60 мест. На президентских выборах 2004 года председатель СДСМ и премьер-министр страны Бранко Црвенковский был избран президентом.

В 2006 году на парламентских выборах коалиция «За Македонию», возглавляемая СДСМ, получила 32 места.

С 2006 года партия находилась в оппозиции.

В 2008 году на досрочных парламентских выборах коалиция Sun – Coalition for Europe во главе с СДСМ получила 27 мест.

В 2009 году на президентских выборах кандидат от СДСМ Любомир Фрчкоский проиграл своему сопернику во втором туре.

В 2011 году на досрочных парламентских выборах СДСМ и возглавляемая партией коалиция получили 42 мандата.

В 2014 году на выборах в президенты кандидат от СДСМ Стево Пендаровски потерпел поражение.

В 2014 году на досрочных парламентских выборах СДСМ и ее партнеры по коалиции завоевали 34 места как крупнейшая оппозиционная партия.

В 2016 году по итогам парламентских выборов 11 декабря и повторного голосования 25 декабря находившийся в оппозиции СДСМ получил 49 мандатов, а правящая партия Внутренняя македонская революционная организация – Демократическая партия за македонское национальное единство (ВМРО-ДПМНЕ) – 51 депутатский мандат из 120. Остальные парламентские места достались албанским национальным партиям.

Однако ВМРО-ДПМНЕ не смогла сформировать парламентское большинство, а СДСМ договорился о большинстве с партиями албанского национального меньшинства. 17 мая президент страны вручил мандат на формирование нового правительства лидеру СДСМ Зорану Заеву. 31 мая лидер партии Зоран Заев был избран премьер-министром страны большинством голосов.

В январе 2019 года депутаты правящей коалиции вокруг Социал-демократического союза премьера Зорана Заева и примкнувшие к ним представители других партий большинством в 81 голос из 120 утвердили поправки в конституцию страны для ее переименования по договору с Грецией в республику Северная Македония ради вступления в НАТО и ЕС.

В феврале 2019 года Македония официально сменило название на Северную Македонию, согласно вступившему Преспанскому соглашению между Македонией и Грецией, заключенному в июне 2019 года.

В мае 2019 года во втором туре выборов президента Северной Македонии одержал победу выдвиженец СДСМ Стево Пендаровски.

3 января 2020 года правительство Северной Македонии во главе с Зораном Заевым планово ушло в отставку, чтобы уступить техническому кабмину право подготовить парламентские выборы.

16 июля 2020 года стало известно, что Социал-демократический союз Северной Македонии одержал победу на прошедших трехдневных парламентских выборах на основании предварительных данных избиркома.

Голосование на досрочных выборах в Собрание (парламент) страны было перенесено с 12 апреля из-за пандемии коронавируса и проходило три дня – с 13 по 15 июля.

Материал подготовлен на основе информации Mpravda.com и открытых источников