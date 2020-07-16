Девять представителей футбольного клуба «Сочи» сдали положительные тесты на коронавирус перед матчем 29-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против «Тамбова». Команда не сможет выйти на поле, сообщается на официальном сайте лиги.

Встреча «Тамбов» — «Сочи» должна была пройти в четверг в Нижнем Новгороде, начало матча было запланировано на 20:30 по московскому времени.

«Их результаты стали известны 16 июля. Клуб уведомил региональное управление Роспотребнадзора и ожидает дальнейших указаний ведомства. «Сочи» не сможет принять участие в матче 29-го тура против «Тамбова», — говорится в сообщении Премьер-лиги.

❗ «Сочи» не сыграет против «Тамбова» Подробнее ➡ https://t.co/CHsAxm8rjU — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 16, 2020

Ранее случаи заражения коронавирусом были выявлены в «Ростове», московском «Динамо», «Оренбурге» и «Уфе».

Напомним, что ростовчане в свое время просили сочинцев о переносе матча из-за вспышки в своей команде, но получили отказ и вынуждены были выставить на игру своих юных кадетов, проигравших Кокорину и компании со счетом 1:10.