Количество мест в больницах для больных с коронавирусом в Москве будет удвоено в ближайшие полторы недели. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня наша медицинская система, система здравоохранения, больничная сеть справляются с теми вызовами, которые стоят перед ней, с тем потоком пациентов, который каждый день добавляется. Но, чтобы в дальнейшем справляться с этой задачей, необходимо увеличивать госпитальную сеть, количество коек, врачей», — сказал мэр в интервью каналу «Россия 24».

Также Собянин отметил, что Москва будет наращивать объемы тестирования на коронавирус. По его словам, на прошлой неделе объем ежедневного тестирования был вынужденно сокращен, из-за того что в мире просто нет расходных материалов для его проведения. Контракты заключались с трудом, однако теперь возможности для наращивания появились.

По состоянию на 23 апреля в России с начала пандемии зарегистрировано 62 733 заболевших коронавирусом, из них — 4774 за последние сутки. Общее количество летальных исходов — 555.

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