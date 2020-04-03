Мэр Москвы Сергей Собянин 3 апреля заявил, что поддержка граждан и бизнеса может быть увеличена в случае необходимости.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. 2 апреля период нерабочих дней в России был продлен до конца месяца. Такое решение было принято, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции.

30 марта стало известно, что правительство окажет адресную помощь компаниям из нескольких сфер в связи с распространением коронавируса. В частности, будет оказана помощь предприятиям из индустрии развлечений, общепита, туризма, культуры и физической культуры. Правительство поможет компаниям, работающим в автомобильных и авиационных сферах, а также фирмам, оказывающим бытовые услуги.