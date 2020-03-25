Штрафы за нарушение карантина должны дифференцироваться в зависимости от доходов населения в каждом российском регионе, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Здесь должны быть нюансы, мы с коллегами говорим, насколько это удастся нам, но я считаю, что административное наказание должно корректироваться на уровне региональных властей, комиссий по чрезвычайным ситуациям. У каждого региона есть свои особенности, доходы везде разные», — сказал Собянин в прямом эфире телеканала ТВЦ в среду, 25 марта.

Ранее в этот же день в Госдуму был внесен законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина из-за коронавирусной инфекции. Правительство России его поддержало.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 445 тыс. случаев заболевания, скончались более 19,7 тыс. человек. В России число заразившихся достигло 658, два пациента скончались.

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