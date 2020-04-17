Подавляющее большинство жителей Москвы соблюдают режим самоизоляции. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Можно сказать, что подавляющее большинство москвичей соблюдают тот режим самоизоляции, который был установлен государственной властью», — сказал он в эфире телеканал «Россия 1».

По его словам, власти могут ужесточить пропускной режим в столице, если увидят, что количество нарушений со стороны граждан и предприятий нарастает.

Ранее в пятницу стало известно, что москвичи на уходящей неделе более ответственно отнеслись к режиму самоизоляции. Об этом свидетельствуют данные индекса самоизоляции «Яндекса». В течение недели в столице в среднем индекс держался у отметки 3,3, в то время как на прошлой неделе эти показатели были в районе 3.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте.

Пешеходам пропуска пока не нужны. Для передвижения по городу необходим документ, где указан адрес проживания гражданина.

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