Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что смертность на дорогах столицы снизилась почти вполовину.

При этом, подчеркнул он, количество автомобилей в городе увеличилось.

«Статистика говорит, что смертность на дорогах у нас снизилась почти вполовину. Хотя увеличилась скорость и количество машин в городе на 1,2 миллиона, не считая подмосковных. Можно сказать, что водители стали более дисциплинированными и вежливыми, но нет предела совершенству. Мы постоянно над этим работаем», — приводит его слова «РИА Новости» в воскресенье, 16 февраля.

12 февраля в Госавтоинспекции по Москве сообщили, что в 2019 году в дорожно-транспортных происшествиях на столичных дорогах погибли более 440 человек. В ведомстве подчеркнули, что каждый второй погибший — это сбитый автомобилем пешеход.

7 февраля замруководителя ГКУ «Центр организации дорожного движения» Артур Шахбазян сообщил, что в Москве с 2010 года почти в два раза снизилось число погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

2 декабря сообщалось, что Госавтоинспекция России предрекла увеличение уровня смертности на дорогах страны.