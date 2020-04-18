Властям Москвы удалось предотвратить взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Об этом в субботу, 18 апреля, заявил мэр города Сергей Собянин.

«Заболеваемость в городе растет, но не в геометрической прогрессии и далеко не по худшему сценарию, как мы видим это, скажем, в Нью-Йорке, очень похожем на Москву по численности и структуре населения», — написал он в своем блоге.

Глава города добавил, что эффект «сглаживания», недопущения взрывного роста заболеваемости на данном этапе достигнут.

«Это первая, скромная, но очень важная победа», — заявил он.

Кроме того, Собянин отметил, что на сегодняшний день московские медучреждения перешли в более спокойный режим работы с хорошим запасом мощностей, тогда как ранее они работали на пределе.

Накануне, 17 апреля, мэр Москвы заявил, что власти города ожидали роста госпитализаций пациентов с коронавирусом к концу недели в три-четыре раза выше текущего. Он также отметил соблюдение подавляющим большинством жителей столицы режима самоизоляции. По словам Собянина, власти ужесточат пропускной режим в столице, если увидят, что количество нарушений со стороны граждан и предприятий нарастает.

По данным оперштаба на 17 апреля, в Москве за сутки зафиксировано 1959 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в городе на сегодняшний день выявлено 18 105 случаев инфицирования.

В России общее число заболевших достигло 32 008 человек, умерли 273 пациента, выздоровели 2590.

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