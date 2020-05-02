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Ситуация с коронавирусом в России развивается по сценарию Европы, а не Китая. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТАСС.

Градоначальник уточнил, что китайский вариант в России уже не возможен.

«Мы уже работаем по европейскому варианту, когда пандемия внутри страны уже, и надо просто бороться, сглаживая пики», — сказал Собянин в фильме «Опасный вирус 4» на телеканале «Россия 1».

За последние сутки в России выявили 9623 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах. Наибольшее число новых заразившихся — в Москве (5358), Московской области (807) и Санкт-Петербурге (323). Умерли 57 пациентов с коронавирусом; полностью выздоровели 1793 человек. Общее число инфицированных в стране превысило 124 тысячи.

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