Власти Москвы обязали граждан столицы, вне зависимости от возраста, не покидать свои дома в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в воскресенье, 29 марта.

Собянин в своем блоге отметил, что многие люди не стали следовать мерам по предотвращению распространения коронавируса, несмотря на ряд решений со стороны президента, правительства России и правительства Москвы.

В связи с этим московские власти ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех москвичей вне зависимости от возраста. Разрешается покидать дома за неотложной медицинской помощью, для поездок на работу в случае отсутствия возможности перейти на удаленный режим работы, для похода в ближайший магазин продуктов или в аптеку.

Еще москвичи смогут выходить на улицу для выгула домашних животных при условии, что они не будут отходить дальше 100 м от своего дома, или для выноса мусора.

Билеты, записанные на «Тройку» на 60 поездок, 30 дней, 90 дней, 365 дней, а также ТАТ будут продлены на те дни, которые сделали нерабочими.

25 марта во время обращения к нации президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплат. Глава государства призвал россиян «побыть дома» и не «надеяться на авось».

По последним данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь — скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

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