Если нынешние темпы распространения коронавируса сохранятся, лимит коечного фонда в 80 тыс. заполнится в течение 3–4 недель. Об этом в среду, 22 апреля, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, в ряде областей нужно пересмотреть норматив коечного фонда и увеличить его хотя бы вдвое — с 1 тыс. до 2 тыс. или с 500 до 1 тыс. в регионах, состоящих преимущественно из сельской местности. В этом особенно нуждаются регионы с повышенным риском роста заболеваемости, города-миллионники и агломерации, цитирует его mos.ru.

Ранее 22 апреля Собянин предложил распространить введенную в столице и Подмосковье пропускную систему на все российские регионы. Такая мера, по его мнению, позволит контролировать перемещение граждан, при этом не ограничивая его, пишет «Газета.ру».

По состоянию на 22 апреля в России подтвердились 57 999 случаев заболевания COVID-19, из них 5236 — за последние сутки. 4420 человек вылечились. 513 пациентов скончались.

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