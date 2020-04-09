Мэр Москвы Сергей Собянин подписал подписал указ о временном порядке посещения московских кладбищ на период самоизоляции. Об этом градоначальник сообщил в своем блоге 9 апреля.

По словам Собянина, мера носит временный характер и вводится для борьбы с распространением коронавируса. Мэр города отметил, что с пониманием относится к тому, что на религиозные праздники москвичи стараются побывать на кладбищах, навестить могилы родных и близких, прибраться после зимы.

«В обычные годы за эти четыре дня на кладбища приезжает около миллиона человек. Город выделяет сотни дополнительных автобусов, чтобы помочь москвичам добраться до дорогих им погостов», — добавил Собянин.

Этой весной навестить могилы умерших родственников будет невозможно. Власти вынуждены принять жесткие меры по борьбе с инфекцией.

В связи с пандемией коронавируса в России и ряде других стран действуют ограничения на передвижение граждан. С вечера 29 марта в Московском регионе, а позже и во многих других субъектах России ввели режим обязательной самоизоляции. Можно покидать жилище при обращении к врачу, для похода в магазин или аптеку, а также для прогулки с питомцем.

Для заразившихся этой инфекцией, а также отбывающих карантин действуют штрафы за нарушение режима. Составлено уже более 400 протоколов об административных правонарушениях в Москве за нарушение режима самоизоляции с момент его ввода.

По состоянию на 9 апреля в 81 субъекте России за последние 24 часа зарегистрировали 1459 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших составило 10 131 человек. Скончались 76 пациентов, выздоровели — 698.

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