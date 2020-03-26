Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов столицы из-за коронавируса. Об этом он сообщил на своем официальном сайте в четверг, 26 марта.

«Понимая чувства верующих москвичей, тем не менее очень рекомендую и прошу в эти дни воздержаться от посещения религиозных объектов», — говорится в заявлении.

Он отметил, что введенные ограничения — беспрецедентные в современной истории Москвы. Градоначальник признает, что принимаемые против распространения коронавирусной инфекции доставят немало неудобств в повседневной жизни.

«Но – поверьте – они абсолютно необходимы для того, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции и уменьшить число заболевших», — добавил Собянин.

Ранее в этот же день Собянин сообщил, что из-за превентивных мер против коронавируса все рестораны, крупные торговые центры и парки будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля. Некоторые магазины тоже закроются, однако, здесь допускается несколько исключений.

Кроме того, Собянин призвал жителей регионов воздержаться от поездок в Москву из-за коронавируса.

25 марта мэр столицы заявил лишь о начале распространения коронавирусной инфекции. Он уверен, что пик заболеваемости еще не пройден и все проблемы, которые принесет эпидемия еще впереди.

23 марта мэр Москвы Сергей Собянин обратился к пожилым гражданам и лицам с хроническими заболеваниями с просьбой перейти на домашний режим и не выходить из дома без крайней необходимости до 14 апреля.

Вспышка заболевания COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Затем болезнь распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. По данным на 26 марта, в России зафиксировано 840 случаев заражения коронавирусом. В Москве умерли два пациента.