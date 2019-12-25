Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что платные парковки позволили снизить количество автомобилей в центре столицы. Об этом градоначальник рассказал в эфире телеканала НТВ 25 декабря.

«Когда мы ввели платные парковки, у нас количество машин в центре уменьшилось на 25–30%, и это дало возможность разгрузить центральные улицы», — отметил Собянин.

Он заверил журналистов, что парковочная система в городе состоялась уже на 90%.

Тем не менее в планы столичных властей не входит расширение зоны платной парковки, добавил мэр Москвы. Однако он допустил внедрение «каких-то локальных вариантов», например, новых станций метрополитена или транспортно-пересадочных узлов.

9 декабря стало известно, что в новогодние праздники парковка в Москве станет бесплатной.