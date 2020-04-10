Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил, пока мы находимся в его начале и не приблизились к середине. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что Москве предстоят серьезные испытания в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Он отметил, что делать прогнозы «дело неблагодарное», так как сколько ученых и инфекционистов, столько и мнений.

Мэр Москвы считает, что лучший прогноз для города — это максимальное тестирование, подготовка медицинской системы, контроль за соблюдением режима самоизоляции и карантина, а также минимальное передвижение граждан. При этом для последнего пункта важно сохранить баланс экономики и санитарных мер, считает Собянин.

9 апреля Собянин анонсировал новые штрафные санкции в отношении нарушителей карантина. По его словам, с 10 апреля их будут штрафовать за поездки на автомобиле.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил подписанное соглашение между МВД и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения.

Согласно ему, полиция теперь наделена полномочиями выписывать штрафы за нарушение режима повышенной готовности для всех жителей города. В мэрии Москвы разъяснили, что штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.

С 3 апреля в столице действует система «Социальный мониторинг» для контроля за инфицированными коронавирусом, которые лечатся дома. За отказ пользоваться приложением грозят штраф и госпитализация.

С 29 марта по 1 мая в Москве из-за распространения коронавируса по распоряжению мэра столица Сергея Собянина действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам разрешается покидать жилье только в случаях острой необходимости: при обращении к врачам, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных.

По состоянию на 9 апреля в 81 субъекте России за последние 24 часа зарегистрировали 1459 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших составило 10 131 человек. Скончались 76 пациентов, выздоровели — 698.

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