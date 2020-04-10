Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет составит в столице 7613 рублей в месяц. Об этом в пятницу, 10 апреля, мэр столицы сообщил в своем блоге.

Перерасчет будет выполнен, начиная с января 2020 года.

Мэр подчеркнул, что повышение пособия — мера не временная, а постоянная. Его будут выплачивать и после окончания пандемии коронавируса. Собянин также напомнил, что во время режима повышенной готовности жители, лишившиеся работы, смогут оформить пособие на ребенка без учета доходов прошлых лет и нынешних выплат по безработице.

Ранее, 9 апреля, Пенсионный фонд России запустил сервис по предоставлению выплат на детей в размере 5 тыс. рублей на время распространения коронавируса SARS-CoV-2 в стране. Налоги с этих выплат взиматься не будут, поскольку они не будут учитываться как доход семьи.

Накануне министр труда с социальной защиты Антон Котяков заявил, что граждане России, имеющие право на материнский капитал, смогут получить пособие на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Новые выплаты в размере 5 тыс. рублей будут предоставляться на протяжении трех месяцев по заявлению родителей.

Президент России Владимир Путин с 1 апреля поручил правительству внести в законы изменения, позволяющие начать выплачивать по 5 тыс. рублей семьям с детьми до трех лет, имеющим право на маткапитал. Соответствующий указ глава государства подписал 7 апреля.