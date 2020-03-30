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В Москве до конца недели могут появиться информационные системы по практически полному контролю за передвижением граждан. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В декабре, как сообщал «Рамблер», в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией.

Сегодня в Москве начал действовать режим самоизоляции для всех жителей. Покидать дом разрешается только в случае прямой угрозы жизни и здоровью, ради выгула собак, выноса мусора, обращения за экстренной медицинской помощью, похода на работу, если посещать ее обязательно, и совершения покупок в ближайшей аптеке или магазине.

«Надеюсь, что к концу недели у нас будут информационные системы, которые позволят нам практически полностью контролировать передвижения граждан и профилактировать нарушения», — заявил Сергей Собянин в ходе сегодняшнего заседания Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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