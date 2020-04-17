Система здравоохранения Москвы обеспечена дополнительными мощностями. Их хватит как минимум на две недели, заявил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 17 апреля.

По его словам, в мегаполисе удалось создать необходимый «запас прочности». «Для нас сегодня главная задача — обеспечить на видимую перспективу запас прочности медицинской системы», — сказал он в эфире Первого канала. На пару недель медицинская система обеспечена дополнительными мощностями, добавил он.

Ранее в пятницу Собянин рассказал, что первые пациенты поступят в новую инфекционную больницу в поселении Вороновское в «новой Москве» 20 апреля. По оценке мэра, ситуация с развитием коронавируса в городе является непростой, однако борьба с COVID-19 всё же идет не по самому плохому сценарию.

По данным оперштаба на 17 апреля, в Москве за сутки зафиксировано 1959 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в городе на сегодняшний день выявлено 18 105 случаев инфицирования.

В России с момента начала распространения инфекции зарегистрировано, по данным портала стопкоронавирус.рф, 32 008 подтвержденных случая заболевания. Выздоровели 286 человек. Число погибших от коронавируса в стране достигло 273.