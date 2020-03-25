В Москве система слежения используется для контроля за россиянами, которые находятся на домашнем карантине после прибытия из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин подчеркнул, что данная информация передается в регионы, в которые эти люди отправились.

«Мы получаем все данные по пересечению границ — в какой регион они поехали. Другим регионам оперативно передаем данные. Что касается Москвы, то мы начинаем сразу же работать. Мы узнаем их мобильные телефоны, адреса, фотографии для того, чтобы смотреть с помощью системы распознавания лиц, насколько они соблюдают режим», — сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ в среду, 25 марта.

Также в эфире Собянин рассказал о том, что пик заболеваемости коронавирусом в России не пройден, страна лишь в начале.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 445 тыс. случаев заболевания, скончались более 19,7 тыс. человек. В России число заразившихся достигло 658, два пациента скончались.

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