В Москве к 21 февраля выдали порядка 2,5 тыс. постановлений о двухнедельной изоляции в рамках борьбы с проникновением китайского коронавируса COVID-19 в город. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на своем личном сайте. Он добавил, что на сегодняшний день в Москве не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.

Начиная с 20 февраля гражданам Китая запретили въезд в Россию. Тем не менее из Китая в Москву продолжают возвращаться граждане России. Кроме того, не исключен въезд граждан других стран, ранее побывавших в КНР. В этой связи в аэропортах Московского транспортного узла дежурят бригады московских медиков.

По словам мэра, все пассажиры, прибывающие из Китая, в том числе транзитом через другие страны, проходят на месте медицинский осмотр, также у них берут пробы для анализа на коронавирус.

«Даже при отсутствии симптомов заболевания прямо в аэропорту им выдают постановление о двухнедельной изоляции по месту жительства или пребывания и больничный лист», — сказал столичный градоначальник.

Если же у пассажира в аэропорту обнаружат температуру или другие симптомы, он будет немедленно доставлен в инфекционную больницу.

«Аналогичный контроль проводится на вокзалах. Выявляем людей, недавно прилетевших из КНР и теперь приехавших в Москву из Санкт-Петербурга», — добавил Собянин.

Как изолируют

На практике постановление об изоляции означает, что любой приехавший из Китая человек должен две недели не выходить из дома или гостиницы. На 10-й день изоляции берется еще один анализ на коронавирус.

Соблюдение режима изоляции контролируют в том числе при помощи камер видеонаблюдения и систем распознавания лиц. Несколько дней назад в Москву прилетела гражданка КНР. В аэропорту она сдала анализ на коронавирус и получила постановление о двухнедельной изоляции.

«Тест дал положительный результат. Сразу скажу — это была лабораторная ошибка. Но в тот момент мы об этом не знали. Немедленно к ней на съемную квартиру выехала бригада скорой помощи, и женщину госпитализировали в инфекционную больницу. Ее соседке, тоже гражданке КНР, было предписано оставаться дома. Просмотр камер видеонаблюдения показал, что девушка нарушала режим изоляции — выходила во двор погулять и встречалась со своим знакомым. У него тоже взяли анализы», — рассказал Сергей Собянин.

Московские власти выяснили имена и контактные данные всех 58 пассажиров рейса Пекин–Москва. С помощью видеоаналитики удалось установить даже водителя такси, на котором девушка ехала домой из аэропорта. Были оперативно собраны сведения обо всех проживающих в доме, где девушка снимает квартиру, а это свыше 600 человек.

«К счастью, помещать под карантин всех этих людей не потребовалось, так как повторный анализ на коронавирус у девушки дал отрицательный результат», — сказал мэр.

Рейды

В настоящее время сотрудники полиции и медики выявляют граждан КНР, России и любых других стран, прилетевших из Китая в Москву до введения сплошного контроля на границах, сообщил мэр.

Для этого проводятся рейды по местам их возможного проживания — в гостиницах, общежитиях, частных квартирах. Более того, мониторинг прибывших из Китая ведут сотрудники метрополитена, «Мосгортранса» совместно с правоохранительными органами и медиками скорой помощи. В ходе проверок тем, кто недавно прибыл из Китая, выдаются постановления о двухнедельной изоляции по месту жительства.

«Проведение рейдов — неприятная задача, но это необходимо, в том числе и для самих потенциальных носителей вируса. И, кстати, большинство проверенных в ходе рейдов граждан находятся в Москве довольно давно, никаких ограничений к ним не применяется», — заключил мэр.

Вспышка COVID-19 началась в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в конце декабря 2019 года. По данным на 21 февраля, инфицировано более 76 тыс. человек, погибли — 2247, выздоровели — 18 448.

Ранее, 16 февраля, в Китае начали производить лекарство для борьбы с заболеванием, а на следующий день один из университетов в КНР сообщил о создании экспресс-теста на коронавирус.

Позже китайские ученые рассказали о риске заразиться коронавирусом в закрытом помещении, подчеркнув, что инфекция передается воздушно-капельным и контактным путем.