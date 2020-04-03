Все новости на карте

Жители столицы сами реагируют на соседей, которые нарушают режим самоизоляции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Граждане сами контролируют, иногда очень жёстко, иногда даже жёстче, чем сама полиция, выговаривая своим соседям или людям, которые пытаются организовать пикники возле своего дома, — отметил градоначальник в интервью телеканалу «Россия 1».

По его словам, москвичи придерживаются режима самоизоляции, поэтому пока нет необходимости в спецпропусках. Однако сотрудники правоохранительных органов всё равно будут контролировать общественные места.

С 30 марта Собянин ввёл «режим всеобщей самоизоляции». Жителям столицы запретили покидать дома без крайней необходимости. Исключения — поход в ближайший магазин, аптеку и поликлинику, выгул собак и вынос мусора. Не запрещено перемещаться на личном автомобиле и такси, во всех общественных местах следует соблюдать дистанцию от других людей.

Как писал NEWS.ru, в московском правительстве разъяснили, как понимать закон о нарушении самоизоляции. В первую очередь полиция будет заниматься теми, кто собирается группами, и теми, кто болен коронавирусом или должен сидеть на карантине после контакта с заражённым или приезда из-за рубежа.

Видео дня. Силиконовая доля: кто из звезд увеличивал грудь