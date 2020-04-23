Пропускная система в Москве дает возможность не пытаться контролировать весь пассажиропоток. Об этом заявил в четверг, 23 апреля, мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, она позволяет сосредоточить усилия на отдельных группах граждан. Как пояснил Собянин, лучше видны потоки людей, видно граждан, соблюдающих режим самоизоляции.

«Мы уже контролируем не в целом поток, а именно те группы, к которым есть вопросы. Это эффективная система, которая, надеюсь, будет распространяться и на соседние регионы», — цитирует его «РИА Новости».

Поток людей в Москве снизился с момента ввода пропусков на 500 тыс. человек. Это говорит об эффективности системы, подчеркнул он. Как добавил Собянин, с момента автоматизации также отметилось небольшое снижение потоков людей.

Накануне мэр Москвы подчеркнул, что и дальше необходимо администрировать карантинные мероприятия. В городе с 22 апреля заработал автоматический контроль за гражданами, которые передвигаются как на личном, так и на общественном транспорте, добавил он.

Накануне стало известно, что федеральную платформу выдачи цифровых пропусков на передвижение внедрят в 21 субъекте России. Сначала к ней подключатся семь регионов Центрального федерального округа — Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области.

По состоянию на 23 апреля, в России отмечено 62 733 подтвержденных случая заражений, 4774 зафиксированы за последние сутки. Общее количество летальных исходов — 555.

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