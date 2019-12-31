Мэр Москвы Сергей Собянин прошелся по центру города и поздравил жителей и гостей с наступающим Новым годом. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 31 декабря.

Во время прогулки градоначальник фотографировался с москвичами и обменивался с ними поздравлениями.

«Смех, счастливые лица, сказочное настроение. Вот ради чего мы каждый год проводим #ПутешествиевРождество. Самый теплый и объединяющий нас праздник. С удовольствием окунулся в эту атмосферу, поздравил гостей фестиваля. До Нового года всего несколько часов!», — написал Собянин в своем Twitter-аккаунте.

По данным информагентства, 31 декабря на Тверской улице стартовал праздник «Космические фантазии человечества длиною в столетие». На пространстве центральных улиц открылись три площадки с воссозданной атмосферой покорения космоса.

С 28 декабря по 6 января в центре Москвы перекрыли для автомобилей участки улиц — Тверской, Моховой и Охотного Ряда.

Отмечается, что ограничение для автомобилей ввели из-за подготовки к проведению новогодних мероприятий и, в частности, фестиваля «Путешествие в Рождество».